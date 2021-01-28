Матч завершен
Навалкарнеро
Навалкарнеро
0:6
Матч завершен
Гранада
Гранада
Санчес 9
Соро 24
Вико 32
Сольдадо 34
Фулкье 72
Молина 78
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
28 янв. 2021, 21:00 МСК
28.01.2021, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Гранада
мин
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
34'
34'
46
-
Молина
Хорхе Молина
78'
78'
89
-
Фулкье
Димитри Фулкье
72'
72'
89
-
Вико
Феде Вико
32'
32'
65
-
Санчес
Херман Санчес
9'
9'
89
-
Перес
Нехуэн Перес
89
-
Соро
Альберто Соро
24'
24'
89