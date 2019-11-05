Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 44
1:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Холанд 11
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
73
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
46
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
44'
44'
86
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
99
Милик
Аркадиуш Милик
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
18
Минамино
Такуми Минамино
61
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
90
14
Собослай
Доминик Собослай
90
6
Онгуене
Жером Онгуене
90
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
11'
11'
75
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
90
34
Понграчич
Марин Понграчич
46
31
Мигел
Карлос Мигел
90
Запасные
23
Кен
Филипп Кен
15
Рамальо
Андре Рамальо
5
Вальчи
Альберт Вальчи
45
Мвепу
Энок Мвепу
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
20
Дака
Патсон Дака
7
Койта
Секу Койта