Наполи - Удинезе: 13 ноября 2022 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Удинезе: 13 ноября 2022 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 15 тур

Серия А,

Италия
13 нояб. 2022, -:- МСК
13.11.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

19.03.2022 19 марта 2022 сб 17:00
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.03.2022 19 марта 2022 сб 17:00
Наполи
2
Удинезе
1
20.09.2021 20 сент. 2021 пн 21:45
Удинезе
0 : 4
Наполи
20.09.2021 20 сент. 2021 пн 21:45
Удинезе
0
Наполи
4
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
Наполи
5
Удинезе
1
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1
Наполи
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Наполи
2
Удинезе
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1
Наполи
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Наполи
4 : 2
Удинезе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Наполи
4
Удинезе
2
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
Удинезе
0
Наполи
3
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4
Удинезе
2
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 23:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 23:00
Наполи
1
Удинезе
0
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0
Наполи
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Наполи
3 : 0
Удинезе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Наполи
3
Удинезе
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:00
Удинезе
1
Наполи
2
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3
Наполи
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1
Удинезе
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3
Удинезе
1
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:00
Наполи
2(5) : 2(4)
Удинезе
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:00
Наполи
2(5)
Удинезе
2(4)
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Наполи
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Удинезе
1
Наполи
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Удинезе
1
Наполи
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 22:45
Наполи
3 : 3
Удинезе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 22:45
Наполи
3
Удинезе
3

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