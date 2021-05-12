Наполи - Удинезе: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Удинезе: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-

Прошлые матчи

10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1
Наполи
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Наполи
2
Удинезе
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1
Наполи
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Наполи
4 : 2
Удинезе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Наполи
4
Удинезе
2
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
Удинезе
0
Наполи
3
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4
Удинезе
2
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 23:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 23:00
Наполи
1
Удинезе
0
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0
Наполи
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Наполи
3 : 0
Удинезе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Наполи
3
Удинезе
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:00
Удинезе
1
Наполи
2
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3
Наполи
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1
Удинезе
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3
Удинезе
1
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:00
Наполи
2(5) : 2(4)
Удинезе
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:00
Наполи
2(5)
Удинезе
2(4)
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Наполи
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Удинезе
1
Наполи
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Удинезе
1
Наполи
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 22:45
Наполи
3 : 3
Удинезе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 22:45
Наполи
3
Удинезе
3
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
Удинезе
0
Наполи
0
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 21:45
Наполи
2 : 1
Удинезе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 21:45
Наполи
2
Удинезе
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 22:45
Удинезе
2 : 2
Наполи
18.03.2012 18 марта 2012 вс 22:45
Удинезе
2
Наполи
2

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