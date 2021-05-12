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Серия А
Наполи VS Удинезе
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Наполи - Удинезе: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-
Наполи - Удинезе: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Прошлые матчи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1
Наполи
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Наполи
2
Удинезе
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1
Наполи
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
Наполи
4 : 2
Удинезе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
Наполи
4
Удинезе
2
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
Удинезе
0
Наполи
3
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Наполи
4
Удинезе
2
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:00
Наполи
1
Удинезе
0
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0
Наполи
1
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:45
Наполи
3 : 0
Удинезе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:45
Наполи
3
Удинезе
0
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
20:00
Удинезе
1
Наполи
2
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:30
Удинезе
3
Наполи
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
Наполи
1
Удинезе
0
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Наполи
3
Удинезе
1
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:00
Наполи
2(5) : 2(4)
Удинезе
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:00
Наполи
2(5)
Удинезе
2(4)
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Наполи
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
19:00
Удинезе
1
Наполи
0
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Удинезе
1
Наполи
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
22:45
Наполи
3 : 3
Удинезе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
22:45
Наполи
3
Удинезе
3
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0
Наполи
0
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
21:45
Наполи
2 : 1
Удинезе
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
21:45
Наполи
2
Удинезе
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
22:45
Удинезе
2 : 2
Наполи
18.03.2012
18 марта 2012
вс
22:45
Удинезе
2
Наполи
2
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«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
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#Дженнаро Гаттузо
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1
#Аталанта
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1
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
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21 февраля, 23:55
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13 февраля, 23:08
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13 февраля, 21:56
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11 февраля, 00:36
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03 февраля, 15:21