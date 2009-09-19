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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
19 сент. 2009, 19:00 МСК
19.09.2009, 19:00 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
51
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
72
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Датоло
Хесус Датоло
83
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
0
Грава
Джанлука Грава
0
Маджо
Кристиан Маджо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
66
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Пепе
Симоне Пепе
72
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
78
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес