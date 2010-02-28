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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Денис 75
Гамшик 90
2:2
Матч завершен
Рома
Рим
Баптиста 59
Вучинич 65
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
28 февр. 2010, 17:00 МСК
28.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
67
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
81
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
64
0
Гамшик
Марек Гамшик
90'
90'
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис
75'
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
59'
59'
76
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
65'
65'
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Фати
Рикардо Фати
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Менез
Жереми Менез
0
Черчи
Алессио Черчи