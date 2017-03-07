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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 24
1:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 52
Мертенс 57
Мората 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
7 марта 2017, 22:45 МСК
7.03.2017, 22:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
75
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
24'
57'
24'
57'
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
5
Аллан
Аллан
56
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
8
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
99
Милик
Аркадиуш Милик
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
52'
52'
90
3
Пепе
Пепе
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
19
Модрич
Лука Модрич
80
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
9
Бензема
Карим Бензема
77
11
Бэйл
Гарет Бэйл
68
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
23
Данило
Данило
22
Иско
Иско
10
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
21
Мората
Альваро Мората
90'