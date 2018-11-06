Наполи - ПСЖ: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
1:1

Наполи - ПСЖ: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2018, 23:00 МСК
6.11.2018, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Наполи
1 : 1
ПСЖ
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Наполи
1
ПСЖ
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
ПСЖ
2 : 2
Наполи
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
ПСЖ
2
Наполи
2

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