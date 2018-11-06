Наполи - ПСЖ: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
1:1

Наполи - ПСЖ: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2018, 23:00 МСК
6.11.2018, 23:00 МСК
вторник
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Наполи
1 : 1
ПСЖ
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Наполи
1
ПСЖ
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
ПСЖ
2 : 2
Наполи
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
ПСЖ
2
Наполи
2

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