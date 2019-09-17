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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 82
Льоренте 90
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
66
14
Мертенс
Дрис Мертенс
82'
82'
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Аллан
Аллан
75
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
69
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
31
Гулам
Фаузи Гулам
19
Максимович
Никола Максимович
20
Зелински
Петр Зелински
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90'
99
Милик
Аркадиуш Милик
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
66
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
87
32
Матип
Жоэль Матип
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен