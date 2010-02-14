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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
14 февр. 2010, 22:45 МСК
14.02.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Денис
Херман Денис
90
0
Суньига
Камило Суньига
81
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Маиелло
Раффаэле Маиелло
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
46
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Пандев
Горан Пандев
71
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Марига
Макдональд Марига
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Это'О
Самуэль Это'О
0
Арнаутович
Марко Арнаутович