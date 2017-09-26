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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 7
Мертенс 49
Кальехон 70
3:1
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Амрабат 90
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
49'
49'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
70'
70'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
7'
7'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
37
Уна
Адам Уна
Фейеноорд
мин
25
Джонс
Брэд Джонс
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
17
Дикс
Кевин Дикс
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
19
Бергейс
Стивен Бергейс
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
21
Амрабат
Софиан Амрабат
90'
90'
90
Запасные
18
Нелом
Микел Нелом
3
ван Бик
Свен ван Бик
20
Тапиа
Ренато Тапиа
11
Ларссон
Сэм Ларссон
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу