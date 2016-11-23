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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
23 нояб. 2016, 22:45 МСК
23.11.2016, 22:45 МСК
среда
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
86
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
78
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
66
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Динамо
мин
72
Рудько
Артур Рудько
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
60
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
24
Вида
Домагой Вида
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
67
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
27
Макаренко
Евгений Макаренко
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
41
Беседин
Артем Беседин
81
Запасные
1
Шовковский
Александр Шовковский
5
Антунеш
Антунеш
29
Буяльский
Виталий Буяльский
18
Корзун
Никита Корзун
48
Ореховский
Павел Ореховский
11
Мораес
Алуизио Мораес
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес