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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 30
Габбиадини 69
2:3
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Адриано 12
Абубакар 38
Абубакар 86
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
30'
30'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
70
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
20
Зелински
Петр Зелински
82
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
65
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
19
Максимович
Никола Максимович
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
69'
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
12'
12'
70
6
Тошич
Душко Тошич
90
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
74
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
38'
86'
38', 86'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
77
Генюл
Гекхан Генюл
44
Родолфо
Родолфо
80
Инлер
Гекхан Инлер
10
Шахан
Олкай Шахан
23
Тосун
Дженк Тосун
94
Талиска
Талиска