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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 20
Мертенс 51
Милик 54
Мертенс 58
4:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гедеш 71
Сальвио 86
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
20'
20'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
51'
58'
51', 58'
82
99
Милик
Аркадиуш Милик
54'
54'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
70
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
Бенфика
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
15
Каррильо
Андре Каррильо
67
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
5
Фейса
Любомир Фейса
83
8
Орта
Андре Орта
56
21
Пицци
Пицци
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
4
Луизао
Луизао
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
86'
28
Селис
Гильермо Селис
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
71'
70
Гомеш
Жозе Гомеш
22
Серви
Франко Серви