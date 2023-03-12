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|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
1
Мерет
Алекс Мерет
|
31
Гулам
Фаузи Гулам
|
5
Жуан
Жуан
|
26
Кулибали
Калиду Кулибали
|
59
Дзаноли
Алессандро Дзаноли
|
20
Зелински
Петр Зелински
|
68
Лоботка
Станислав Лоботка
|
4
Демме
Диего Демме
|
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
|
21
Политано
Маттео Политано
|
37
Петанья
Андреа Петанья
|Запасные
|
12
Марфелла
Давиде Марфелла
-
|
25
Оспина
Давид Оспина
-
|
2
Малку
Кевин Малку
-
|
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
|
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
-
|
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
|
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
|
8
Руис
Фабиан Руис
-
|
99
Замбо
Андре-Франк Замбо
-
|
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
|
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини