Наполи - Аталанта: 12 марта 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Аталанта: 12 марта 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 26 тур

Серия А,

Италия
12 марта 2023, -:- МСК
12.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
Аталанта
1 : 3
Наполи
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
Аталанта
1
Наполи
3
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 22:45
Наполи
2 : 3
Аталанта
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 22:45
Наполи
2
Аталанта
3
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Аталанта
4
Наполи
2
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
Аталанта
3 : 1
Наполи
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
Аталанта
3
Наполи
1
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Аталанта
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Наполи
0
Аталанта
0
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Наполи
4
Аталанта
1
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
Аталанта
2 : 0
Наполи
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
Аталанта
2
Наполи
0
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Наполи
2
Аталанта
2
22.04.2019 22 апр. 2019 пн 20:00
Наполи
1 : 2
Аталанта
22.04.2019 22 апр. 2019 пн 20:00
Наполи
1
Аталанта
2
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 22:30
Аталанта
1 : 2
Наполи
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 22:30
Аталанта
1
Наполи
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 14:30
Аталанта
0 : 1
Наполи
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 14:30
Аталанта
0
Наполи
1
02.01.2018 02 янв. 2018 вт 22:45
Наполи
1 : 2
Аталанта
02.01.2018 02 янв. 2018 вт 22:45
Наполи
1
Аталанта
2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Наполи
3 : 1
Аталанта
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Наполи
3
Аталанта
1
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
Наполи
0 : 2
Аталанта
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
Наполи
0
Аталанта
2
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Наполи
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
1
Наполи
0
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Наполи
2 : 1
Аталанта
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Наполи
2
Аталанта
1
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Наполи
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
1
Наполи
3
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Наполи
1
Аталанта
1
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Аталанта
1 : 1
Наполи
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Аталанта
1
Наполи
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Наполи
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Аталанта
3
Наполи
0

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