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|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
1
Мерет
Алекс Мерет
|
31
Гулам
Фаузи Гулам
|
5
Жуан
Жуан
|
26
Кулибали
Калиду Кулибали
|
59
Дзаноли
Алессандро Дзаноли
|
20
Зелински
Петр Зелински
|
68
Лоботка
Станислав Лоботка
|
4
Демме
Диего Демме
|
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
|
21
Политано
Маттео Политано
|
37
Петанья
Андреа Петанья
|Запасные
|
12
Марфелла
Давиде Марфелла
-
|
25
Оспина
Давид Оспина
-
|
2
Малку
Кевин Малку
-
|
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
|
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
-
|
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
|
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
|
8
Руис
Фабиан Руис
-
|
99
Замбо
Андре-Франк Замбо
-
|
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
|
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|мин
|
13
Викарио
Гульельмо Викарио
|
21
Кэкачей
Либерато Кэкачей
|
33
Луперто
Себастьяно Луперто
|
42
Вити
Маттиа Вити
|
30
Стоянович
Петар Стоянович
|
23
Асллани
Кристьян Асллани
|
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
|
27
Журковски
Шимон Журковски
|
25
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|
9
Кутроне
Патрик Кутроне
|
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
|Запасные
|
22
Фурлан
Якопо Фурлан
-
|
1
Уйкани
Самир Уйкани
-
|
6
Романьоли
Симоне Романьоли
-
|
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
-
|
65
Паризи
Фабиано Паризи
-
|
15
Бенасси
Марко Бенасси
-
|
5
Штулац
Лео Штулац
-
|
10
Байрами
Недим Байрами
-
|
35
Бальданци
Томмазо Бальданци
-
|
16
Фаццини
Якопо Фаццини
-
|
11
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
-
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли