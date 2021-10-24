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Лига 1
Нант VS Клермон
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Нант - Клермон: 24 октября 2021 смотреть онлайн
Нант
Нант
-:-
Нант - Клермон: 24 октября 2021 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
24 окт. 2021, -:- МСК
24.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
24
Корчиа
Себастьен Корчиа
12
Аппиа
Деннис Аппиа
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
26
Луза
Имран Луза
10
Бляс
Людовик Бляс
7
Кулибали
Калифа Кулибали
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Фабио
Фабио
-
14
Траоре
Шарль Траоре
-
3
Жиротто
Андрей Жиротто
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
11
Коко
Маркус Коко
-
19
Туре
Абдулайе Туре
-
6
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
Главный тренер
Раймон Доменек