Нант - Бордо: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Нант
Нант
-:-

Нант - Бордо: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Бордо
Бордо
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-

Прошлые матчи

21.08.2020 21 авг. 2020 пт 20:00
Бордо
0 : 0
Нант
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 20:00
Бордо
0
Нант
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0
Бордо
1
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2
Нант
0
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Нант
1 : 0
Бордо
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Нант
1
Бордо
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Нант
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Бордо
3
Нант
0
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 19:00
Нант
0
Бордо
1
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Нант
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1
Нант
1
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:00
Нант
0
Бордо
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Нант
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Бордо
1
Нант
0
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 21:00
Бордо
3 : 4
Нант
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 21:00
Бордо
3
Нант
4
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Нант
2
Бордо
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
2 : 0
Нант
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
2
Нант
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Бордо
2 : 1
Нант
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Бордо
2
Нант
1
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 19:00
Нант
2 : 1
Бордо
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 19:00
Нант
2
Бордо
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Нант
0 : 0
Бордо
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Нант
0
Бордо
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Бордо
0 : 3
Нант
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Бордо
0
Нант
3
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:00
Нант
1 : 2
Бордо
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:00
Нант
1
Бордо
2
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 22:00
Бордо
2 : 0
Нант
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 22:00
Бордо
2
Нант
0

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