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Лига 1
Нант VS Бордо
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Нант - Бордо: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Нант
Нант
-:-
Нант - Бордо: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Бордо
Бордо
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-
Прошлые матчи
21.08.2020
21 авг. 2020
пт
20:00
Бордо
0 : 0
Нант
21.08.2020
21 авг. 2020
пт
20:00
Бордо
0
Нант
0
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0
Бордо
1
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2
Нант
0
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Нант
1 : 0
Бордо
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Нант
1
Бордо
0
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Нант
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:00
Бордо
3
Нант
0
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
19:00
Нант
0
Бордо
1
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Нант
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Бордо
1
Нант
1
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
Нант
0
Бордо
1
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Бордо
1 : 0
Нант
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Бордо
1
Нант
0
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
21:00
Бордо
3 : 4
Нант
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
21:00
Бордо
3
Нант
4
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Нант
2
Бордо
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
18:00
Бордо
2 : 0
Нант
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
18:00
Бордо
2
Нант
0
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Бордо
2 : 1
Нант
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Бордо
2
Нант
1
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
19:00
Нант
2 : 1
Бордо
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
19:00
Нант
2
Бордо
1
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Нант
0 : 0
Бордо
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Нант
0
Бордо
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Бордо
0 : 3
Нант
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Бордо
0
Нант
3
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:00
Нант
1 : 2
Бордо
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:00
Нант
1
Бордо
2
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
22:00
Бордо
2 : 0
Нант
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
22:00
Бордо
2
Нант
0
Новости
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту
3
#Бордо
03 июля 2020, 16:30
3
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая 2020, 15:38
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32