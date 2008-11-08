Матч завершен
Моркамб
Моркамб
2:1
Матч завершен
Гримсби Таун
Клифорпс
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
Составы