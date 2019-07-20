Мордовия - Спартак-2: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0

Мордовия - Спартак-2: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2019, 17:00 МСК
20.07.2019, 17:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2
Мордовия
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-2
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
Мордовия
1
Спартак-2
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Спартак-2
4 : 0
Мордовия
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Спартак-2
4
Мордовия
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Мордовия
0 : 1
Спартак-2
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Мордовия
0
Спартак-2
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1
Спартак-2
4
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Спартак-2
2
Мордовия
0

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