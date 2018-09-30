Мордовия - Спартак-2: 30 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1

Мордовия - Спартак-2: 30 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
30 сент. 2018, 17:00 МСК
30.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2
Мордовия
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-2
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
Мордовия
1
Спартак-2
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Спартак-2
4 : 0
Мордовия
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Спартак-2
4
Мордовия
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Мордовия
0 : 1
Спартак-2
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Мордовия
0
Спартак-2
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1
Спартак-2
4
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Спартак-2
2
Мордовия
0

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