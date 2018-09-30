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Мордовия VS Спартак-2
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Мордовия - Спартак-2: 30 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Мордовия - Спартак-2: 30 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 14 тур
ФНЛ,
14 тур
Россия
30 сент. 2018, 17:00 МСК
30.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Спартак-2
2
Мордовия
0
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-2
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
Мордовия
1
Спартак-2
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Спартак-2
4 : 0
Мордовия
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Спартак-2
4
Мордовия
0
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Спартак-2
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
Мордовия
0
Спартак-2
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1
Спартак-2
4
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Спартак-2
2
Мордовия
0
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