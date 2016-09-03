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Мордовия VS Сокол
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Мордовия - Сокол: 03 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:0
Мордовия - Сокол: 03 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
3 сент. 2016, 17:00 МСК
3.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
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События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Мордовия
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0
Мордовия
0
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0
Сокол
0
01.07.2010
01 июля 2010
чт
18:00
Сокол
0 : 3
Мордовия
01.07.2010
01 июля 2010
чт
18:00
Сокол
0
Мордовия
3
06.06.2009
06 июня 2009
сб
23:00
Сокол
0 : 2
Мордовия
06.06.2009
06 июня 2009
сб
23:00
Сокол
0
Мордовия
2
Новости
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Новости матча
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05 августа 2020, 10:42