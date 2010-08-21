Мордовия - Шинник: 21 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0

Мордовия - Шинник: 21 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
21 авг. 2010, 17:00 МСК
21.08.2010, 17:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

27.10.2019 27 окт. 2019 вс 15:00
Мордовия
1 : 1
Шинник
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 15:00
Мордовия
1
Шинник
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 17:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
13.07.2019 13 июля 2019 сб 17:00
Шинник
1
Мордовия
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Мордовия
0
Шинник
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
Шинник
1 : 2
Мордовия
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
Шинник
1
Мордовия
2
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Мордовия
1
Шинник
0
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Шинник
1
Мордовия
0
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 17:00
Мордовия
5 : 1
Шинник
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 17:00
Мордовия
5
Шинник
1
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Мордовия
4
Шинник
2
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 18:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 18:00
Шинник
3
Мордовия
0
08.05.2012 08 мая 2012 вт 14:00
Мордовия
2 : 0
Шинник
08.05.2012 08 мая 2012 вт 14:00
Мордовия
2
Шинник
0
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 17:30
Шинник
0 : 2
Мордовия
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 17:30
Шинник
0
Мордовия
2
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Шинник
0 : 1
Мордовия
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Шинник
0
Мордовия
1
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
Мордовия
0
Шинник
0
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Мордовия
1
Шинник
0
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Шинник
0
Мордовия
0

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