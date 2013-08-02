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Мордовия VS Оренбург
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Мордовия - Оренбург: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Мордовия - Оренбург: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 6 тур
ФНЛ,
6 тур
Россия
2 авг. 2013, 17:00 МСК
2.08.2013, 17:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1
Мордовия
2
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
Мордовия
1 : 0
Оренбург
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
Мордовия
1
Оренбург
0
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Мордовия
3
Оренбург
1
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
Оренбург
1
Мордовия
1
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