Мордовия - Нефтехимик: 07 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1

Мордовия - Нефтехимик: 07 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 17:00 МСК
7.07.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
Мордовия
0
Нефтехимик
1
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1
Нефтехимик
0
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2
Нефтехимик
2
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
0
Мордовия
1

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