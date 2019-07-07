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Мордовия VS Нефтехимик
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Мордовия - Нефтехимик: 07 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Мордовия - Нефтехимик: 07 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
7 июля 2019, 17:00 МСК
7.07.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0
Нефтехимик
1
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1
Нефтехимик
0
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2
Нефтехимик
2
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0
Мордовия
1
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