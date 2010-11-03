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Мордовия VS КАМАЗ
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Мордовия - КАМАЗ: 03 ноября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:2
Мордовия - КАМАЗ: 03 ноября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 39 тур
ФНЛ,
39 тур
Россия
3 нояб. 2010, 18:00 МСК
3.11.2010, 18:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
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Предварительный состав
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
КАМАЗ
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
17:00
Мордовия
1
КАМАЗ
0
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
КАМАЗ
1
Мордовия
2
04.07.2011
04 июля 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
04.07.2011
04 июля 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1
Мордовия
2
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Мордовия
1 : 2
КАМАЗ
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Мордовия
1
КАМАЗ
2
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2
Мордовия
1
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