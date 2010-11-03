Мордовия - КАМАЗ: 03 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:2

Мордовия - КАМАЗ: 03 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
3 нояб. 2010, 18:00 МСК
3.11.2010, 18:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

06.09.2011 06 сент. 2011 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
КАМАЗ
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 17:00
Мордовия
1
КАМАЗ
0
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
КАМАЗ
1
Мордовия
2
04.07.2011 04 июля 2011 пн 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
04.07.2011 04 июля 2011 пн 17:00
КАМАЗ
1
Мордовия
2
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Мордовия
1 : 2
КАМАЗ
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Мордовия
1
КАМАЗ
2
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2
Мордовия
1

Новости

Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
# Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42