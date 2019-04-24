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Мордовия VS Факел
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Мордовия - Факел: 24 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:1
Мордовия - Факел: 24 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
24 апр. 2019, 18:00 МСК
24.04.2019, 18:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Факел
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Мордовия
1
Факел
1
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
18:00
Факел
2 : 1
Мордовия
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
18:00
Факел
2
Мордовия
1
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:00
Мордовия
1 : 1
Факел
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:00
Мордовия
1
Факел
1
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
18:00
Факел
1
Мордовия
2
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Факел
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
2
Факел
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1
Мордовия
2
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3
Факел
2
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Факел
0 : 0
Мордовия
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Факел
0
Мордовия
0
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