Мордовия - Енисей: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
3:0

Мордовия - Енисей: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
23 июля 2013, 17:00 МСК
23.07.2013, 17:00 МСК
вторник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

29.09.2019 29 сент. 2019 вс 13:00
Енисей
2 : 1
Мордовия
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 13:00
Енисей
2
Мордовия
1
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
Мордовия
1
Енисей
2
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 15:30
Енисей
4
Мордовия
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Енисей
2
Мордовия
4
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
Мордовия
3
Енисей
0
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 17:00
Мордовия
2 : 3
Енисей
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 17:00
Мордовия
2
Енисей
3
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Енисей
2 : 0
Мордовия
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Енисей
2
Мордовия
0

Новости

Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
# Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42