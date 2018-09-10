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Лига C
Черногория VS Литва
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Черногория - Литва: 10 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Черногория
2:0
Черногория - Литва: 10 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Литва
Лига C, 2 тур
Лига C,
2 тур
10 сент. 2018, 21:45 МСК
10.09.2018, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
14.10.2018
14 окт. 2018
вс
21:45
Литва
1 : 4
Черногория
14.10.2018
14 окт. 2018
вс
21:45
Литва
1
Черногория
4
10.09.2018
10 сент. 2018
пн
21:45
Черногория
2 : 0
Литва
10.09.2018
10 сент. 2018
пн
21:45
Черногория
2
Литва
0
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