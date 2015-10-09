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Чемпионат Европы
Черногория VS Австрия
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Черногория - Австрия: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Черногория
2:3
Черногория - Австрия: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Австрия
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
9 окт. 2015, 21:45 МСК
9.10.2015, 21:45 МСК
пятница
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Черногория
2 : 3
Австрия
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Черногория
2
Австрия
3
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Австрия
1 : 0
Черногория
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Австрия
1
Черногория
0
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