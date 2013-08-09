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Лига 1
Монпелье VS ПСЖ
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Монпелье - ПСЖ: 09 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1
Монпелье - ПСЖ: 09 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
9 авг. 2013, 21:30 МСК
9.08.2013, 21:30 МСК
пятница
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монпелье
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
6
Самбья
Жуниор Самбья
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Саванье
Тежи Саванье
25
Мойе
Флоран Мойе
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
-
5
Мендеш
Педру Мендеш
-
2
Суке
Арно Суке
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
20
Долли
Киган Долли
-
13
Шотар
Жорис Шотар
-
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
21
Ваи
Элье Ваи
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1
ПСЖ
3
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
5
Монпелье
0
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1
ПСЖ
3
30.04.2019
30 апр. 2019
вт
20:00
Монпелье
3 : 2
ПСЖ
30.04.2019
30 апр. 2019
вт
20:00
Монпелье
3
ПСЖ
2
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
23:00
ПСЖ
5 : 1
Монпелье
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
23:00
ПСЖ
5
Монпелье
1
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
19:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
19:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
18:00
Монпелье
0 : 0
ПСЖ
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
18:00
Монпелье
0
ПСЖ
0
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
ПСЖ
2
Монпелье
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3
ПСЖ
0
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Монпелье
0
ПСЖ
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монпелье
1 : 2
ПСЖ
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монпелье
1
ПСЖ
2
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Монпелье
0 : 3
ПСЖ
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Монпелье
0
ПСЖ
3
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
22.01.2014
22 янв. 2014
ср
22:55
ПСЖ
1 : 2
Монпелье
22.01.2014
22 янв. 2014
ср
22:55
ПСЖ
1
Монпелье
2
09.08.2013
09 авг. 2013
пт
21:30
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
09.08.2013
09 авг. 2013
пт
21:30
Монпелье
1
ПСЖ
1
29.03.2013
29 марта 2013
пт
22:30
ПСЖ
1 : 0
Монпелье
29.03.2013
29 марта 2013
пт
22:30
ПСЖ
1
Монпелье
0
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
22:59
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
22:59
Монпелье
1
ПСЖ
1
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