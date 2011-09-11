Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
11 сент. 2011, 18:00 МСК
11.09.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы