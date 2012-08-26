Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
26 авг. 2012, 18:00 МСК
26.08.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы