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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
0:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 29
Игуаин 59
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
3 мая 2017, 21:45 МСК
3.05.2017, 21:45 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
27
Лемар
Тома Лемар
67
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
66
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
82
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
90
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
24
Раджи
Андреа Раджи
38
Туре
Алмами Туре
6
Жорже
Жорже
8
Моутинью
Жоао Моутинью
18
Жермен
Валере Жермен
33
Кардона
Ирвин Кардона
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
81
5
Пьянич
Миралем Пьянич
89
21
Дибала
Пауло Дибала
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
29'
59'
29', 59'
77
Запасные
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо