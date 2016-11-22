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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
Сидибе 48
Лемар 53
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 52
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
27
Лемар
Тома Лемар
53'
53'
81
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
48'
48'
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
10
Силва
Бернарду Силва
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
89
18
Жермен
Валере Жермен
77
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
24
Раджи
Андреа Раджи
34
Диалло
Абду Диалло
8
Моутинью
Жоао Моутинью
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
11
Каррийо
Гидо Каррийо
29
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
65
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
75
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
65
10
Кейн
Гарри Кейн
52'
52'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Уокер
Кайл Уокер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен