Монако - ПСЖ: 28 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Монако
Монако
3:1

Монако - ПСЖ: 28 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Рудди Буке
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0
Монако
2
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3
ПСЖ
2
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
Монако
1
ПСЖ
4
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
ПСЖ
3
Монако
3
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 22:00
ПСЖ
3 : 1
Монако
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 22:00
ПСЖ
3
Монако
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
Монако
0
ПСЖ
4
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
7 : 1
Монако
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
7
Монако
1
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 23:00
Монако
1 : 2
ПСЖ
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 23:00
Монако
1
ПСЖ
2
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:05
ПСЖ
5 : 0
Монако
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:05
ПСЖ
5
Монако
0
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 23:00
ПСЖ
1
Монако
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Монако
3 : 1
ПСЖ
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Монако
3
ПСЖ
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
20.03.2016 20 марта 2016 вс 23:00
ПСЖ
0
Монако
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
Монако
0
ПСЖ
3
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Монако
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
ПСЖ
2
Монако
0
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
Монако
0 : 0
ПСЖ
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
Монако
0
ПСЖ
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1
Монако
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:59
Монако
1 : 1
ПСЖ
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:59
Монако
1
ПСЖ
1
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1
Монако
1
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Монако
1
ПСЖ
1
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2
Монако
2

Новости

Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
# Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40