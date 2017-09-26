Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Монако
Монако
0:3
Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 31
Абубакар 69
Лаюн 89
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Монако
мин
16
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
6
Жорже
Жорже
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
7
Геззаль
Рашид Геззаль
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
15
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
30
Си
Сейду Си
24
Раджи
Андреа Раджи
20
Лопеш
Рони Лопеш
17
Тилеманс
Юри Тилеманс
10
Йоветич
Стеван Йоветич
14
Кейта
Бальде Кейта
11
Каррийо
Гидо Каррийо
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
31'
69'
31', 69'
90
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
2
Перейра
Макси Перейра
19
Лаюн
Мигель Лаюн
89'
23
Рейес
Диего Рейес
10
Торрес
Оливер Торрес
17
Корона
Хесус Корона