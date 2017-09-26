Матч завершен
Монако
Монако
0:3
Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 31
Абубакар 69
Лаюн 89
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Монако
мин
16
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
6
Жорже
Жорже
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
7
Геззаль
Рашид Геззаль
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
15
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
30
Си
Сейду Си
24
Раджи
Андреа Раджи
20
Лопеш
Рони Лопеш
17
Тилеманс
Юри Тилеманс
10
Йоветич
Стеван Йоветич
14
Кейта
Бальде Кейта
11
Каррийо
Гидо Каррийо
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
31'
69'
31', 69'
90
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
2
Перейра
Макси Перейра
19
Лаюн
Мигель Лаюн
89'
23
Рейес
Диего Рейес
10
Торрес
Оливер Торрес
17
Корона
Хесус Корона