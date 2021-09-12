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Лига 1
Монако VS Марсель
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Монако - Марсель: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - Марсель: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
18
Амави
Жордан Амави
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
4
Камара
Бубакар Камара
22
Гуйе
Пап Гуйе
19
Милик
Аркадиуш Милик
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
8
Нтчам
Оливье Нтчам
-
21
Ронье
Валентин Ронье
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
31
Ugo Bertelli
Ugo Bertelli
-
37
Дьенг
Бамба Дьенг
-
38
Aaron Kamardin
Aaron Kamardin
-
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3
Марсель
1
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Марсель
2
Монако
1
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3
Марсель
4
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1
Монако
1
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
Монако
2 : 3
Марсель
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
Монако
2
Марсель
3
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
23:00
Марсель
2 : 2
Монако
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
23:00
Марсель
2
Монако
2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
22:00
Монако
6 : 1
Марсель
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
22:00
Монако
6
Марсель
1
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:05
Марсель
3 : 4
Монако
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:05
Марсель
3
Монако
4
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 4
Монако
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1
Монако
4
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
Монако
4 : 0
Марсель
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
Монако
4
Марсель
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
22:00
Монако
2 : 1
Марсель
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
22:00
Монако
2
Марсель
1
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
23:00
Марсель
3 : 3
Монако
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
23:00
Марсель
3
Монако
3
10.05.2015
10 мая 2015
вс
22:00
Марсель
2 : 1
Монако
10.05.2015
10 мая 2015
вс
22:00
Марсель
2
Монако
1
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
23:00
Монако
1 : 0
Марсель
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
23:00
Монако
1
Марсель
0
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2
Марсель
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Монако
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
22:00
Марсель
1
Монако
2
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0
Марсель
0
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Марсель
2 : 2
Монако
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Марсель
2
Монако
2
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 2
Марсель
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1
Марсель
2
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Монако
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
22:00
Марсель
1
Монако
2
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Новости
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
#Марсель
30 января, 22:00
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
#
Новости матча
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
Товен перейдет из «Марселя» в мексиканский «Тигрес», несмотря на интерес клубов из Европы
07 мая, 20:32
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19