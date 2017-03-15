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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Монако
Монако
Мбаппе 8
Фабиньо 29
Бакайоко 77
3:1
прошлый матч 3 : 5
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 71
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
15 марта 2017, 22:45 МСК
15.03.2017, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
24
Раджи
Андреа Раджи
70
5
Жемерсон
Жемерсон
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
2
Фабиньо
Фабиньо
29'
29'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
77'
77'
90
15
Силва
Бернарду Силва
90
18
Жермен
Валере Жермен
90
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
8'
8'
81
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
38
Туре
Алмами Туре
6
Жорже
Жорже
8
Моутинью
Жоао Моутинью
7
Дирар
Набиль Дирар
33
Кардона
Ирвин Кардона
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
84
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
3
Санья
Бакари Санья
90
19
Сане
Лерой Сане
71'
71'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
23
Отаменди
Николас Отаменди
15
Навас
Хесус Навас
42
Туре
Яя Туре
16
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо