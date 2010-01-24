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Кубок Франции
Монако VS Лион
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Монако - Лион: 24 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
2:1
Монако - Лион: 24 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лион
Лион
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
24 янв. 2010, 22:45 МСК
24.01.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
6
Марсело
Марсело
9
Дембеле
Мусса Дембеле
5
Денайе
Джейсон Денайе
27
Корне
Максвел Корне
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
29
Тусар
Люка Тусар
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
21
Экамби
Карл Токо Экамби
25
Ауа
Уссем Ауа
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
3
Коне
Юссуф Коне
-
23
Тете
Кенни Тете
-
10
Траоре
Бертран Траоре
-
7
Терье
Мартен Терье
-
22
Лукас
Жеан Лукас
-
25
Какере
Максанс Какере
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Лион
4
Монако
1
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0
Лион
3
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
23:00
Монако
2 : 0
Лион
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
23:00
Монако
2
Лион
0
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3
Монако
0
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
23:00
Монако
3 : 2
Лион
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
23:00
Монако
3
Лион
2
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
23:05
Монако
2 : 3
Лион
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
23:05
Монако
2
Лион
3
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
21:45
Лион
3 : 2
Монако
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
21:45
Лион
3
Монако
2
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
Лион
1 : 2
Монако
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
Лион
1
Монако
2
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Монако
1 : 3
Лион
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Монако
1
Лион
3
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Лион
6 : 1
Монако
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Лион
6
Монако
1
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Монако
1 : 1
Лион
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Монако
1
Лион
1
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Монако
0 : 0
Лион
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Монако
0
Лион
0
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Лион
2 : 1
Монако
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Лион
2
Монако
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Лион
2 : 3
Монако
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Лион
2
Монако
3
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Монако
2 : 1
Лион
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Монако
2
Лион
1
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Монако
0 : 2
Лион
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Монако
0
Лион
2
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Лион
0 : 0
Монако
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Лион
0
Монако
0
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
Лион
3 : 0
Монако
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
Лион
3
Монако
0
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Монако
2 : 1
Лион
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Монако
2
Лион
1
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
Монако
1 : 1
Лион
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
Монако
1
Лион
1
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Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
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07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
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07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
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06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
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«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40