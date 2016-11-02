Матч завершен
Монако
Монако
Жермен 13
Фалькао 29
Фалькао 41
3:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
89
27
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
10
Силва
Бернарду Силва
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
29'
41'
29', 41'
74
18
Жермен
Валере Жермен
13'
13'
85
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
24
Раджи
Андреа Раджи
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
23
Траоре
Адама Траоре
56
Бочилия
Габриэль Бочилия
11
Каррийо
Гидо Каррийо
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
7
Тошич
Зоран Тошич
71
23
Страндберг
Карлос Страндберг
63
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
9
Траоре
Ласина Траоре
63
Чалов
Федор Чалов