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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Монако
Монако
Мбаппе 3
Фалькао 17
Жермен 81
3:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 48
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
19 апр. 2017, 21:45 МСК
19.04.2017, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Монако
мин
27
Лемар
Тома Лемар
90
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
25
Глик
Камиль Глик
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
38
Туре
Алмами Туре
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
10
Силва
Бернарду Силва
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
17'
17'
68
29
Мбаппе
Килиан Мбаппе
3'
3'
81
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
24
Раджи
Андреа Раджи
35
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
6
Жорже
Жорже
7
Дирар
Набиль Дирар
18
Жермен
Валере Жермен
81'
33
Кардона
Ирвин Кардона
Боруссия
мин
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
72
8
Шахин
Нури Шахин
45
11
Ройс
Марко Ройс
48'
48'
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
37
Дурм
Эрик Дурм
27
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
6
Бендер
Свен Бендер
27
Кастро
Гонсало Кастро
24
Мерино
Микель Мерино
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
7
Дембеле
Усман Дембеле