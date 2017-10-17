Матч завершен
Монако
Монако
Фалькао 30
1:2
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тосун 34
Тосун 54
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
38
Туре
Алмами Туре
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
17
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
30'
30'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
24
Раджи
Андреа Раджи
6
Жорже
Жорже
20
Лопеш
Рони Лопеш
18
Мейте
Суалихо Мейте
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
15
Дьякаби
Адама Дьякаби
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
5
Пепе
Пепе
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
8
Бабел
Райан Бабел
90
23
Тосун
Дженк Тосун
34'
54'
34', 54'
90
94
Талиска
Талиска
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
77
Генюл
Гекхан Генюл
2
Митрович
Матей Митрович
17
Ленс
Джермейн Ленс
12
Медель
Гари Медель
10
Озякуп
Огужан Озякуп
9
Негредо
Альваро Негредо