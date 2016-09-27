Матч завершен
Монако
Монако
Глик 90
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Чичарито 73
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Монако
мин
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90'
90'
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
77
10
Силва
Бернарду Силва
81
27
Лемар
Тома Лемар
90
18
Жермен
Валере Жермен
73
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
38
Туре
Алмами Туре
35
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
11
Каррийо
Гидо Каррийо
29
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
4
Та
Джонатан Та
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
63
7
Чичарито
Чичарито
73'
73'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
73
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
18
Венделл
Венделл
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
27
Крузе
Робби Крузе