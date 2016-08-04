Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Стекеленбург 82
1:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 20:00 МСК
4.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Млада Болеслав
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
82'
82'
90
19
Храмоста
Ян Храмоста
90
Шкендия
мин
-
Ари
Ари
90
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90