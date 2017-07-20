Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Храмоста 9
2:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 19:00 МСК
20.07.2017, 19:00 МСК
четверг
Составы
Млада Болеслав
мин
-
Храмоста
Ян Храмоста
9'
9'
90