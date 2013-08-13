Матч завершен
МИТОС
Новочеркасск
4:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
13 авг. 2013, 17:00 МСК
13.08.2013, 17:00 МСК
вторник
Составы