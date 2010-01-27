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Кубок Италии
Милан VS Удинезе
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Милан - Удинезе: 27 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
0:1
Милан - Удинезе: 27 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Удинезе
Удине
Кубок Италии, 1/4 финала
Кубок Италии,
1/4 финала
Италия
27 янв. 2010, 23:00 МСК
27.01.2010, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Милан
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
13
Романьоли
Алессио Романьоли
12
Конти
Андреа Конти
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Ребич
Анте Ребич
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
84
Сончин
Маттео Сончин
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
39
Пакета
Лукас Пакета
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
50
Бекао
Родриго Бекао
8
Яяло
Мато Яяло
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
10
де Пауль
Родриго де Пауль
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
12
Сема
Кен Сема
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
88
Николас
Николас
-
27
Перисан
Самуэле Перисан
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
-
6
Фофана
Секо Фофана
-
11
Уолес
Уолес
-
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
-
15
Ласанья
Кевин Ласанья
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1
Удинезе
1
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1
Милан
2
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3
Удинезе
2
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1
Милан
0
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
Милан
1
Удинезе
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0
Милан
1
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1
Милан
1
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
Милан
2
Удинезе
1
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2
Милан
1
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Милан
0 : 1
Удинезе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Милан
0
Удинезе
1
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Милан
1 : 1
Удинезе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Милан
1
Удинезе
1
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
Удинезе
2
Милан
3
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Удинезе
2
Милан
1
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Милан
2
Удинезе
0
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
Удинезе
1 : 0
Милан
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
Удинезе
1
Милан
0
22.01.2014
22 янв. 2014
ср
22:59
Милан
1 : 2
Удинезе
22.01.2014
22 янв. 2014
ср
22:59
Милан
1
Удинезе
2
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
21:45
Милан
1 : 0
Удинезе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
21:45
Милан
1
Удинезе
0
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:45
Милан
2
Удинезе
1
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Милан
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Удинезе
2
Милан
1
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Удинезе
1
Милан
2
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