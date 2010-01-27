Милан - Удинезе: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
0:1

Милан - Удинезе: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Удинезе
Удине
Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии,

1/4 финала

Италия
27 янв. 2010, 23:00 МСК
27.01.2010, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Милан
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
13
Романьоли
Алессио Романьоли
12
Конти
Андреа Конти
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Ребич
Анте Ребич
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
84
Сончин
Маттео Сончин
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
39
Пакета
Лукас Пакета
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
50
Бекао
Родриго Бекао
8
Яяло
Мато Яяло
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
10
де Пауль
Родриго де Пауль
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
12
Сема
Кен Сема
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
88
Николас
Николас
-
27
Перисан
Самуэле Перисан
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
-
6
Фофана
Секо Фофана
-
11
Уолес
Уолес
-
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
-
15
Ласанья
Кевин Ласанья
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1
Удинезе
1
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1
Милан
2
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3
Удинезе
2
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Удинезе
1
Милан
0
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1
Удинезе
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0
Милан
1
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1
Милан
1
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2
Удинезе
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2
Милан
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Милан
0 : 1
Удинезе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Милан
0
Удинезе
1
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Милан
1 : 1
Удинезе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Милан
1
Удинезе
1
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2
Милан
3
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2
Милан
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2
Удинезе
0
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Удинезе
1 : 0
Милан
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Удинезе
1
Милан
0
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:59
Милан
1 : 2
Удинезе
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:59
Милан
1
Удинезе
2
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 21:45
Милан
1 : 0
Удинезе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 21:45
Милан
1
Удинезе
0
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2
Удинезе
1
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
Удинезе
2 : 1
Милан
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
Удинезе
2
Милан
1
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Удинезе
1
Милан
2

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