Милан - Торино: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
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Милан - Торино: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
Торино
0 : 0
Милан
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
Торино
0
Милан
0
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
Милан
1 : 0
Торино
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
Милан
1
Торино
0
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0
Милан
7
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Милан
0(5) : 0(4)
Торино
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Милан
0(5)
Торино
0(4)
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2
Торино
0
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1
Торино
0
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 22:45
Милан
4 : 2
Торино
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 22:45
Милан
4
Торино
2
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2
Милан
1
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2
Милан
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0
Торино
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1
Милан
1
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Милан
0
Торино
0
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Торино
2
Милан
2
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:00
Милан
2 : 1
Торино
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:00
Милан
2
Торино
1
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:00
Милан
3 : 2
Торино
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:00
Милан
3
Торино
2
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
Милан
1
Торино
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
Торино
1 : 1
Милан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
Торино
1
Милан
1
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3
Торино
0
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1
Милан
1
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
Милан
1 : 1
Торино
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
Милан
1
Торино
1

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