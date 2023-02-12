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|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|Главный тренер
|
Иван Юрич
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
1
Бериша
Этрит Бериша
|
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
|
13
Родригес
Рикардо Родригес
|
6
Зима
Давид Зима
|
34
Эйна
Ола Эйна
|
14
Брекало
Йосип Брекало
|
22
Прат
Деннис Прат
|
10
Лукич
Саша Лукич
|
4
Побега
Томмазо Побега
|
28
Рикки
Самуэле Рикки
|
9
Белотти
Андреа Белотти
|Запасные
|
89
Джемелло
Лука Джемелло
-
|
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
|
26
Джиджи
Коффи Джиджи
-
|
5
Иццо
Армандо Иццо
-
|
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
|
77
Линетти
Карол Линетти
-
|
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
-
|
19
Санабрия
Антонио Санабрия
-
|
11
Пьяца
Марко Пьяца
-
|
20
Эдера
Симоне Эдера
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|
23
Сек
Демба Сек
-
|Главный тренер
|
Иван Юрич